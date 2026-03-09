Haberler

ABD'de şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı

ABD'de şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin California eyaletinde Rihanna'nın Beverly Hills'teki malikanesine düzenlenen silahlı saldırıda, 30 yaşındaki bir kadın şüpheli tüfekle 10 el ateş açtı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

ABD'nin California eyaletinde şarkıcı Rihanna'nın Beverly Hills'teki malikanesine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD basınında yer alan ve Los Angeles Polisi (LAPD) kaynaklarına dayandırılan haberlere göre; 30 yaşındaki bir kadın şüpheli, aracıyla Rihanna'nın Beverly Hills'teki evinin önüne gelerek 'AR-15' tipi tüfekle malikaneye yaklaşık 10 el ateş açtı. Mermilerin büyük bölümünün dış kapıya isabet ettiği, en az bir merminin ise evin duvarını delerek içeri girdiği kaydedildi.

Saldırı anında Rihanna'nın evde olduğu teyit edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Olay yerinden aracıyla hızla kaçan şüphelinin, polis ekiplerinin takibi sonucu yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki bir alışveriş merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Yüksel Yıldırım'ın kızından olay hareket

Bu hareketi Fener taraftarına yaptı
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi