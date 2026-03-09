Rihanna'nın evine kurşun yağmuru

Rihanna'nın Los Angeles'taki evi silahlı saldırıya uğradı; evin önünde 7 el ateş açan kadın şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Los Angeles'ta dün öğle saatlerinde yaşanan olayda polis ekipleri, yerel saatle 13.15'te gelen ihbar üzerine Rihanna'nın malikanesinin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yetkililer, CBS News'e yaptıkları açıklamada hedef alınan evin Rihanna'ya ait olduğunu doğruladı. Polis ekipleri olay yerinde saldırı tüfeğine ait boş kovanlar buldu.

SALDIRI SIRASINDA EVDEYDİ

Saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Los Angeles Times'a konuşan bir emniyet kaynağı, silahlı saldırının gerçekleştiği sırada Rihanna'nın malikanede bulunduğunu aktardı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

7 EL ATEŞ AÇIP KAÇTI

Polisin verdiği bilgilere göre 30'lu yaşlarında olduğu belirtilen kadın şüpheli, araçla evin önünde durduktan sonra yedi el ateş açtı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin aracı, şarkıcının evine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulundu.

Şüphelinin kimliği ve saldırıyı gerçekleştirme nedeni henüz açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com