Restoran müdürü, çalışanıyla tartışan müşterinin yüzüne kaynar su döktü

ABD'nin Dallas şehrindeki bir restorana gelen iki müşteri, üç kez yanlış yiyecek aldıktan sonra siparişlerini düzeltmeye çalıştıkları sırada çalışanla tartışmaya başladı. Siparişle ilgili tartışmalara karışmayan yönetici, elinde bir kova kaynar su ile mutfaktan çıktı ve onlara fırlattı.

KALICI CİLT HASARI MEYDANA GELDİ

İkili, olaydan kaynaklanan kalıcı cilt hasarı ve psikolojik travma ile yaşadıklarını söylüyor. İki kurban hastaneye götürülürken Davis bir nöbet geçirdi ve daha sonra helikopterle özel bir yanık ünitesine transfer edildi.

1 MİLYON DOLAR TAZMİNAT TALEP ETTİLER

Avukatlar, Davis'in olay nedeniyle toplam 10 nöbet geçirdiğini ve 'önemli' beyin hasarına neden olduğunu söylüyor. İki kadın, restorana dava açarak, 1 milyon dolar tazminat talep etti. Dava 13 Temmuz'da açıldı. Çift, davada yüksek profilli sivil haklar avukatları Ben Crump ve Paul Grinke tarafından temsil ediliyor.