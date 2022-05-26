Ray Liotta öldü: Goodfellas filmiyle bilinen aktör 67 yaşında hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Ray Liotta öldü: Goodfellas filmiyle bilinen aktör 67 yaşında hayatını kaybetti

BBC - Dünya
 - Güncelleme:
Ray Liotta öldü: Goodfellas filmiyle bilinen aktör 67 yaşında hayatını kaybetti

Liotta'nin Dominik Cumhuriuyeti'nde film çekiminde hayatını kaybetti.

Goodfellas filmiyle bilinen aktör Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti.

Liotta'nın Dominik Cumhuriuyeti'nde film çekiminde hayatını kaybetti.

Ünlü aktörün sözcüsü BBC'ye haberi doğruladı.

Sözcü Jennifer Allen, aktörün Dangerous Waters isimli filmin çekimlerinde olduğunu söyledi.

Ray Liotta, Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanmıştı.

Filmde Robert De Niro ve Joe Pesci de rol alıyordu.

BBC

Ray Liotta, Goodfellas, Film, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title