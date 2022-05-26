Ray Liotta öldü: Goodfellas filmiyle bilinen aktör 67 yaşında hayatını kaybetti - Haberler

Goodfellas filmiyle bilinen aktör Ray Liotta 67 yaşında hayatını kaybetti.

Liotta'nın Dominik Cumhuriuyeti'nde film çekiminde hayatını kaybetti.

Ünlü aktörün sözcüsü BBC'ye haberi doğruladı.

Sözcü Jennifer Allen, aktörün Dangerous Waters isimli filmin çekimlerinde olduğunu söyledi.

Ray Liotta, Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanmıştı.

Filmde Robert De Niro ve Joe Pesci de rol alıyordu.