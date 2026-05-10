Putin: Zelenskiy ile görüşmede anlaşma imzalanmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile müzakereden ziyade, uzun vadeli nihai bir anlaşma imzalamak amacıyla görüşebileceğini ifade etti. Putin, Ukrayna'nın 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında yaptığı açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile müzakere amacıyla değil, uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak için görüşebileceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri sonrasında Kremlin Sarayı'nda gazetecilere Ukrayna ile ilgili değerlendirmede bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin '9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında Moskova'ya Ukrayna insansız hava araçlarını göndereceği' yönündeki açıklamalarıyla ilgili konuşan Putin, "Görüyorsunuz ki ben buradayım. Rusya Savunma Bakanlığı provokasyon yapıldığına dair henüz bir rapor sunmadı" ifadelerini kullandı.

Putin, 5 Mayıs'ta Ukrayna tarafına 500 Ukraynalı askerin yer aldığı bir esir değişimi listesi sunduklarını ancak Kiev'in doğrudan takasa hazır olmadığını açıkça bildirdiğini aktardı.

Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediğini kaydeden Putin, Moskova'da ya da üçüncü bir ülkede görüşebileceklerini söyledi. Putin, "Bu görüşmede bir şeyler imzalanmalı ve nihai bir nokta konulmalı. Müzakere yapılmamalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
