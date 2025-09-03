Putin, Zelenskiy ile Görüşmeye Hazır Olduğunu Açıkladı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e gerçekleştirdiği 4 günlük resmi ziyaretin sonunda basın toplantısı düzenledi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine her zaman itiraz ettiğini fakat Avrupa Birliği (AB) üyeliğini sorgulamadığını söyledi. Putin, "Ukrayna'nın güvenliği, Rusya'nın zararına sağlanamaz. Rusya, etrafımızda olup bitenlere asla seyirci kalmayacak" dedi.

Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için kabul edilebilir bir seçeneğe ulaşmanın mümkün olduğunu vuruglayan Putin, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moskova'da görüşmeye hazırım" ifadelerini kullandı.