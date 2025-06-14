Putin ve Trump Orta Doğu'daki Gerginliği Görüştü

Putin ve Trump Orta Doğu'daki Gerginliği Görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 50 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Orta Doğu'daki mevcut gerilim ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları ele alındı.

KREMLİN, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü açıkladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile 50 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İki lider arasındaki görüşmeyi içerik açısından zengin, samimi ve verimli olarak tanımlayan Uşakov, görüşmede Orta Doğu'daki gergin durumun ele alındığını belirtti. Uşakov, Putin'in İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonunu kınadığını vurgulayarak, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasının öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği ve Putin'in bu olası çatışmanın artmasından ciddi endişe duyduğunu ifade ettiğini aktardı.

Putin'in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmeleri hakkında Trump'a bilgi verdiğini belirten Uşakov, "Putin, çatışmanın tırmanmasını önlemenin önemini ve Rus tarafının olası arabuluculuk çabalarına hazır olduğunu vurguladı" dedi.

Uşakov, görüşmede Putin'in daha önce İran nükleer programı konusunda yapılan müzakerelerde karşılıklı kabul edilebilir anlaşmalar bulmayı hedefleyen öneriler sunduğunu hatırlattığını, ancak İsrail'in müzakereler öncesinde saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trump'ın ise İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik saldırılarının etkili olduğunu, ancak durumu oldukça endişe verici bulduğunu belirttiğini aktaran Uşakov, Trump'ın ABD heyetinin İran nükleer programı konusunda müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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