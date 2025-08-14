Putin ve Trump, Alaska'da Ukrayna Krizi Zirvesi Yapacak

Putin ve Trump, Alaska'da Ukrayna Krizi Zirvesi Yapacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Trump'ın yarın Alaska'da yapacakları zirvede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik konuların ele alınacağını açıkladı. Zirve sonucunda herhangi bir belge imzalanmasının beklenmediğini vurguladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Alaska'da yapacakları zirvede Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuların ele alınacağını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın akşam Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson askeri üssünde yapacakları zirvede Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuların değerlendirileceğini belirtti. Peskov, zirve sonucunda tarafların herhangi bir belge imzalamasının beklenmediğini vurgulayarak, zirvenin sonuçlarını tahmin etmenin hata olacağını söyledi.

Putin-Trump zirvesine yönelik hazırlıkların kısa sürede tamamlandığını vuruglayan Peskov, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya yaptığı son ziyaretin verimli geçtiğini ve ziyaret sırasında verilen sinyallerin zirve hazırlıklarının başlamasını mümkün kıldığını ifade etti.

Peskov, Trump'ın en zor sorunları çözmede eşi benzeri görülmemiş derecede sıra dışı bir yaklaşım sergilediğini ve bu eylemlerin Moskova ile Putin tarafından takdir topladığını aktararak, "Trump, Ukrayna ihtilafının siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yardımcı olmaya gerçekten ilgi duyuyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
