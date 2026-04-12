Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaparak Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi. Pezeşkiyan, Rusya'nın uluslararası tutumuna takdirlerini iletti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İslamabad'da dün yapılan İran-ABD görüşmelerini değerlendiren Pezeşkiyan, Rusya'nın uluslararası platformlar da dahil olmak üzere, durumu yatıştırmayı amaçlayan ilkeli tutumuna duyduğu takdiri ifade etti. Pezeşkiyan, İran halkına sağlanan insani yardım için de Rusya'ya teşekkür etti.

Putin ise Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın kurulması için ara buluculuk çabalarına katkıda bulunmaya devam etme konusundaki istekliliğini belirterek, Rusya'nın bölgedeki tüm ortaklarıyla aktif temaslarını sürdüreceğini kaydetti.

