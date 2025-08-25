Putin ve Pezeşkiyan'dan Diplomatik Temas

Putin ve Pezeşkiyan'dan Diplomatik Temas
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinin sonuçları hakkında bilgi verildi ve Ukrayna krizine barışçıl çözüm için destek vurgulandı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada, Putin'in, İranlı mevkidaşına Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Pezeşkiyan'ın ise Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma yönünde devam eden diplomatik çabalara destek verdiği kaydedildi.

Putin ve Pezeşkiyan'ın, Çin'de yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

