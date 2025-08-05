Putin ve Netanyahu Telefonda Görüştü

Putin ve Netanyahu Telefonda Görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Kremlin, görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonda görüştüğü bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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