Putin ve Aliyev Bugün Görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün görüşeceğini belirterek, görüşmenin sonucu konusunda iyimser olduklarını kaydetti. Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin ayrı bir konu olduğunu vurgulayan Peskov, "İki devlet başkanının bugün bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu görüşmenin sonuçlarını göreceğiz. Bu konuda iyimseriz" dedi.