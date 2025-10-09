Haberler

Putin ve Aliyev Bugün Görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugünkü görüşmesi hakkında iyimser olduklarını açıkladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün görüşeceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün görüşeceğini belirterek, görüşmenin sonucu konusunda iyimser olduklarını kaydetti. Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin ayrı bir konu olduğunu vurgulayan Peskov, "İki devlet başkanının bugün bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu görüşmenin sonuçlarını göreceğiz. Bu konuda iyimseriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
