Putin'den Ukrayna'daki savaşa dair açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşın, Moskova'nın başlangıçta belirlediği hedeflere ulaştığında son bulacağını bildirdi. Ayrıca, Hindistan ile ilişkilerin geliştiğini ve ABD'nin barış çabalarını değerlendirdi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşın Moskova'nın savaş başlamadan önce belirlediği hedeflere ulaştığı zaman biteceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan basınına gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerinin farklı alanlarda geliştiğini belirterek, 2 ülkenin geleceğe dönük birçok iş birliği alanına sahip olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile 2 Aralık'ta yaptıkları görüşmenin çok faydalı olduğunu söyleyen Putin, görüşmenin uzun sürdüğünü ve ABD barış planındaki her maddenin ele alındığını aktardı.

ABD lideri Trump'ın, Ukrayna'da barışın sağlanması hususunda içtenlikle uğraştığını ifade eden Putin, ABD'nin bu politikasında siyasi ve ekonomik çıkarları da olduğunu dile getirdi. Putin, özel askeri operasyonlarının savaşın başlangıcı değil, bunu bitirme girişimi olduğunu savunarak, bunun savaş başlamadan önce belirledikleri hedeflere ulaştıklarında sona ereceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
