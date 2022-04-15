Putin, Mariupol'deki katliamı gizlemek için harekete geçti! Şehre 13 adet krematoryum getirildi
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 51 gün geride kalırken, savaş hattında yine kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Rus birliklerinin Mariupol şehrinde 21 bin kişiyi öldürdüğünü belirten belediye başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla şehre 13 adet krematoryum getirildiğini öne sürdü. Putin'in binlerce cesedi yakarak ortadan kaldırmayı ve katliamı kamuoyundan gizlemeyi hedeflediği ifade ediliyor.
Ukrayna ile Rusya arasında propaganda savaşı sürüyor. Mariupol belediye başkanının iddiasına göre şehirde 21 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Kan donduran iddiaya göre Rus lider Vladimir Putin, Avrupa'nın katliamı görmemesi adına cesetleri yakma talimatı verdi.
Kente giriş yapılamadığı için bu sayı tam olarak belirlenemiyor. Ukrayna'ya göre Rusya, Buça'da yaşananlar olmasın diye saldırıyı dünyanın görmesini istemiyor.
Mariupol belediye başkanı dün akşam yaptığı açıklamada Rusya'nın şehre 13 adet krematoryum getirdiğini ifade ederek cesetleri yakmak ve kimseye göstermemek için Putin'in emir verdiğini belirtti.
Buça'da sivillerin ölümüne neden olan Putin, Mariupol'de Avrupa'nın gözü önünde yine sivil katliamına hazırlanıyor. Mariupol'e ceset yakma aletlerinin getirildiği iddia edildi.