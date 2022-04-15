Putin, Mariupol'deki katliamı gizlemek için harekete geçti! Şehre 13 adet krematoryum getirildi

Ukrayna ile Rusya arasında propaganda savaşı sürüyor. Mariupol belediye başkanının iddiasına göre şehirde 21 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Kan donduran iddiaya göre Rus lider Vladimir Putin, Avrupa'nın katliamı görmemesi adına cesetleri yakma talimatı verdi.

13 KREMATORYUM GETİRİLDİ

Kente giriş yapılamadığı için bu sayı tam olarak belirlenemiyor. Ukrayna'ya göre Rusya, Buça'da yaşananlar olmasın diye saldırıyı dünyanın görmesini istemiyor.

PUTİN'DEN KREMATORYUM TALİMATI

Mariupol belediye başkanı dün akşam yaptığı açıklamada Rusya'nın şehre 13 adet krematoryum getirdiğini ifade ederek cesetleri yakmak ve kimseye göstermemek için Putin'in emir verdiğini belirtti.

MARİUPOL'DE KATLİAM HAZIRLIĞI

Buça'da sivillerin ölümüne neden olan Putin, Mariupol'de Avrupa'nın gözü önünde yine sivil katliamına hazırlanıyor. Mariupol'e ceset yakma aletlerinin getirildiği iddia edildi.

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