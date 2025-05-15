Putin, İstanbul Görüşmelerine Hazırlık Toplantısı Düzenledi

Putin, İstanbul Görüşmelerine Hazırlık Toplantısı Düzenledi
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in İstanbul'daki görüşmeler için önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplantıya yüksek profilli isimler katıldı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün akşam İstanbul'daki görüşmelere hazırlık çalışmalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Toplantıda, İstanbul'a giden heyet üyelerinin yanı sıra, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov'un da yer aldığı bildirildi.

Toplantıda ayrıca özel askeri harekat bölgesindeki tüm askeri grupların komutanları da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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