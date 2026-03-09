Putin, İran'ın yeni liderini tebrik etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın yeni lideri seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik eden bir mesaj yayımladı. Moskova'nın Tahran ile ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini belirten Putin, Hamaney'in, babasının izinden gideceğine inandığını kaydetti. Putin, "Babanızın işini onurla sürdüreceğinize ve İran halkını zorlu sınavlar karşısında birlikte tutacağınıza eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı