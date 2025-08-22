Putin'in barış için Ukrayna'dan talepleri ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleştirilen zirvenin ardından Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede ele alınan Kiev'e yönelik güvenlik garantileri gündemdeki yerini koruyor.

PUTİN'İN UKRAYNA'DAN TALEPLERİ ORTAYA ÇIKTI

Reuters haber ajansına konuşan Kremlin'e yakın 3 kaynak, Alaska zirvesine ilişkin detayları ve Putin'in Ukrayna'dan taleplerini değerlendirdi. Adı açıklanmayan kaynaklara göre, Putin'in toplam 4 adet talebi var. Bunlar; Ukrayna'nın doğudaki Donbas bölgesinin tamamını Rusya'ya vermesi, Kiev'in NATO'ya katılma hedeflerinden vazgeçmesi, tarafsız kalması ve Batılı askerlerin Ukrayna'ya girmemesi.

UKRAYNA'DAN İSTEDİĞİ 4 BÖLGENİN 2'SİNDEN VAZGEÇTİ

Haberde Putin'in, Haziran 2024'te Moskova'nın bir parçası olduğunu savunduğu Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın tamamının Ukrayna tarafından terk edilmesini istediği ancak Kiev yönetiminin bu şartları reddettiği hatırlatıldı. Yeni teklifte ise Putin'in, sadece Donetsk ve Luhansk'ı kapsayan Donbas bölgesinin Rus toprağı olarak tanınmasına karşılık Zaporijya ve Herson'daki mevcut cephe hatlarını dondurmaya hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca Rus liderin, Harkov, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki küçük işgal alanlarını da geri vermeye istekli olduğu aktarıldı.

NATO'DAN DA TAAHHÜT İSTİYOR

Haberde ayrıca Putin'in, NATO'dan doğuya doğru daha fazla genişleme olmayacağına dair yasal bağlayıcılığı bulunan bir taahhüt istediği ve bunda oldukça ısrarcı olduğu belirtildi. Aynı zamanda Ukrayna ordusunun sınırlandırılması ve bir barış gücü çerçevesinde dahi Batılı askerlerin Ukrayna'ya girmemesi için anlaşma talep ettiği aktarıldı.

ZELENSKİ DONBAS'I "KALE" OLARAK GÖRÜYOR

Ukrayna topraklarını bir anlaşmanın parçası olarak Moskova'ya vermeyeceğini sık sık ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin ise Donbas'ı Rusya'nın daha ileriye gitmesini engelleyen bir "kale" olarak gördüğü bildirildi.

PUTİN, EKONOMİK MALİYETİN BİLİNCİNDE

Öte yandan yine Reuters'a konuşan dördüncü bir kaynak ise Putin'in, Rusya'nın ekonomik kırılganlığının ve Ukrayna topraklarında daha fazla ileri gitmenin getireceği mali yüklerin ne kadar yüksek olacağının bilincinde olduğunu dile getirdi.