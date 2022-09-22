Putin'in tarihi resti, Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 için öngördüğü korkunç kehanetini akıllara getirdi

12 yaşında görme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 için yaptığı öngörüde, potansiyel bir nükleer santral patlaması konusunda insanlığı uyardığı öne sürüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanacağını söylemesinin ardından dünyada nükleer savaş korkusu arttı.

Tarihe damga vurmuş çoğu olayı önceden tahmin eden kahin Baba Vanga'nın Rusya ile ilgili öngörüleri gündem oldu. "Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla tanınan meşhur kahin Baba Vanga'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı çıkış sonrası gözler 2023 kehanetlerine çevrildi. Nedeni; Kahinin potansiyel bir nükleer santral patlaması konusunda uyarması.

PUTİN'İN SÖZLERİ DÜNYAYI TEDİRGİN ETTİ

Bu ürkütücü tahmin, Çernobil felaketiyle ilgili diğer tahmininin ardından geldi. Bu kehanet, özellikle Rusya ve Ukrayna savaşının yaşandığı bu dönemde oldukça korku verici. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanacağını söylemesinin ardından dünyada nükleer savaş korkusu arttı.

PUTİN DÜNYANIN EFENDİSİ OLACAK

1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga "Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak. Vladimir'in veRusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek. Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak" demişti.