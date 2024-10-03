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Putin'in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı

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Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Rus halkını kameralarla takip ettirmesinden dolayı bazı vatandaşlar beyaz maskelerle sokağa çıkmaya başladı. Sokaklarda ortaya çıkan ilginç görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rusya sokaklarında kaydedilen bir görüntü kısa sürede dünya gündemine bomba gibi düştü. Cep telefonuyla kaydedilen videoda sokakta yürüyen vatandaşların yüzlerini beyaz maskelerle kapattıkları görülürken merak uyandıran hamlenin nedeni de kısa sürede anlaşıldı.

TÜM HALKI KAMERALARLA İZLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm halkı kameralarla takip ettiği iddia edilirken ülkede yaşayan insanların da bu girişime karşı bir tavır geliştirdikleri öğrenildi.

BİSİKLETÇİNİN BİLE YÜZÜNDE MASKE VAR

İnternete düşen videoda Rus halkının sokağa beyaz maskelerle çıkmaya başladığı hatta bisiklete binen bir sporcunun bile yüzünde maske olduğu görülüyor.

Putin'in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin Cep Telefonu Dünya Rusya

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Yorumlar (8)

Aslan:

Rusya’da yaşıyorum böyle birşey ne gördüm ne de duydum) Burda kimsenin umrunda değil kimin kimi takip ettiği.

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Netherill:

putin gerçekten iyi bir lider. mossad amerikan ajanlarını yakalamaya çalışıyor ama chpli maraba halk muhalefetin peşinde yine :D

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Erkan Arslan:

Putiii Bunedir Loooo

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Ufuk Tamsenn:

turkiyede mobese denen birsey var.ve ise yariyor

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dehide:

Herkes kendini çok önemli sanıyor. Putin böyle boş işlerle uğraşmaz

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5 Kolik:

kurmaca video böyle saçmalık olabilir mi delik yok gözlerde önünü görmeden nasıl sürüyor aracı bisikleti yolcular izin vermez bi kere yalan haber

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Bartuhan:

Rusya da yaşıyorum ve böyle bir şeyi hiç görmedim denk gelmedim, arkadaşlar Türkiye de mobese var demiş burda her yerde kamera var 20 km kim yolda belkide 150 kamera vardır yol kuralları ve insanların güvelinliği için harika bir durum, herkes araçlarda olsun yaya olsun kurallara uyuyorlar uymayanlar zaten kameralar sayesinde cezasını ödüyorlar bu kamera çokluğunun biran önce Türkiye’ye de getirilmesi lazım çünkü araçlar kurallara uymuyor ve ortalık çok karışık insaların güvenliği için çok önemli özlellikle çocuklarımız için

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Hayri:

Butun totaliter demokrasi dışı yönetimler aynıdır yaptıklarının rezil bişey olduğunu bildiklerinden her an halktan bir karşılık gelecek korkusu ile yaşarlar ve onun için bütün ülkeyi fişlemeye çalışırlar biz de de bir bakan vardı kimin fotosunu çeksem bilgiler önüme dökülür demişti ve bir gazeteciye testini de yapmıştı ne oldu o konu hiç unutuldu gitti

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