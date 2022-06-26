Putin'in gece yarısı Kremlin'e yaptığı çıkarma gündem oldu! Ses getirecek "darbe" iddiası
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve korumalarından oluşan konvoyun gece geç saatlerde Kremlin'e geldiği görüntüler büyük merak uyandırdı. Rus basını gelişmeyi "olağanüstü bir durum" olarak yorumlarken, Putin'in gece yarısı böyle bir çıkarma yapmasının bazı önemli kararla ilişkilendirildiğini aktardı. Sosyal medyada darbe ihtimalinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iddia ortaya atılırken, Sözcü Peskov ise Putin'in Kremlin'e gitmediğini öne sürdü.
Ukrayna'ya yönelik işgalini 24 Şubat'tan beri sürdüren Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece yarısı Kremlin'e yaptığı çıkarma gündem oldu. Rus basını bile yaşanan gelişmeyi "Olağanüstü bir durum" şeklinde yorumlarken, önemli bir kararın arifesinde olunabileceği değerlendirmesinde bulundu.
İnternete düşen görüntülerde Putin ve konvoyunun acil bir şekilde Kremlin'e doğru yola çıktığı ve çevredeki vatandaşların da merak içinde yaşananları izlediği görülüyor. Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı ortaya çeşitli iddialar da attı.
Bu iddialar arasında en dikkat çekenleri ise Rusya'nın Litvanya'ya savaş açma ihtimali, Romanya'nın Moldova ile birleşme ihtimaline karşı Rusya'nın Moldova'yı işgal girişimi, Putin'in Belarus'a nükleer başlık taşıyan balistik füze yerleştirme planı ve darbe ihtimaliydi.
Batı medyası görüntüleri özellikle darbe ihtimali ekseninde servis ederken, iddia kısa sürede büyük tartışma yarattı. Rusya'da gece yarısı yaşanan gelişme sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, Sözcü Peskov ise görüntülerin aksine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece yarısı Kremlin'e gelmediğini söyledi.