Haberler

Putin'i çıldırtacak görüntü: İşte bir Amerikalının dört Rus askerini esir aldığı anlar

Putin'i çıldırtacak görüntü: İşte bir Amerikalının dört Rus askerini esir aldığı anlar Haber Videosunu İzle
Putin'i çıldırtacak görüntü: İşte bir Amerikalının dört Rus askerini esir aldığı anlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın 63. Mekanize Tugayı ile savaşan Amerikalı gönüllü "Bruce", Luhansk'taki Serebriyanski Ormanı'nda dört Rus askerini esir aldı. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde akıcı Ukraynaca konuşması ve teslim olan askerlere sakin, kibar davranışı dikkat çekti. Tugay, "Ruslar bile şaşırdı" notuyla görüntüleri paylaştı.

  • Ukrayna'nın 63. Mekanize Tugayı, 20 Kasım'da Amerikalı gönüllü asker Bruce'un Luhansk Oblastı'ndaki Serebriyanski Ormanı'nda dört Rus askerini esir aldığını bildirdi.
  • Bruce, kask kamerası görüntülerinde Ukraynaca konuşarak Rus askerlerine teslim olmalarını söyledi ve onları bağladı.
  • Bruce, Rus askerlerine "Ben Amerikalıyım. Rusçayı pek anlamıyorum" dedi.

Ukrayna'nın 63. Mekanize Tugayı, namıdiğer "Çelik Aslanlar", 20 Kasım'da Telegram kanallarında dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Tugayla birlikte savaşan Amerikalı gönüllü bir asker, Luhansk Oblastı'ndaki Serebriyanski Ormanı'nda dört Rus askerini esir aldı.

KASK KAMERASINA YANSIDI

Sadece "Bruce" adıyla tanıtılan gönüllü askerin kask kamerasıyla çekilen görüntülerde akıcı Ukraynaca konuşarak mevzileri sistematik şekilde temizlediği görülüyor. Teslim olan iki Rus askerine "Buraya, bana. Dizlerinizin üstüne çökün, lütfen. Güzel"diyerek sakin bir şekilde komut verdiği, ardından ellerini bağladığı ve sigara içmelerine yardım ederek "Keyfini çıkarın" dediği duyuluyor.

"BEN AMERİKALIYIM"

Kısa süre sonra teslim olan diğer iki Rus askerine ise Ukraynaca aksanlı Rusçasıyla "Ben Amerikalıyım. Rusçayı pek anlamıyorum" dediği görüntülere yansıdı.

"RUSLAR BİLE ŞAŞIRDI"

Tugay, paylaştığı mesajda Bruce'un kibar tavrını ve Ukrayanca bilgisine dikkat çekerek "Ruslar bile şaşırdı" ifadelerini kullandı. Görüntüler Ukrayna sosyal medya kanallarında geniş yankı uyandırırken, gönüllü asker Bruce'un sahadaki soğukkanlı tavrı övgü topladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLÜTFİ ÇALIŞKAN:

Film den ibaret biz Vietnam dan biliyoruz ABD nin şişko askerlerini....kesin UK askerleri onlar güya ABD askerleri savaşa hazır görüntüsü veriyorlar.hikayeci ABD

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
'Bez Bebek' setinde zincirleme itiraf! Evrim Akın hakkında yeni iddia

Evrim Akın krizi derinleşiyor! Sette susan kim varsa şimdi konuşuyor
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.