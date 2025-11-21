Putin'i çıldırtacak görüntü: İşte bir Amerikalının dört Rus askerini esir aldığı anlar

Ukrayna'nın 63. Mekanize Tugayı, namıdiğer "Çelik Aslanlar", 20 Kasım'da Telegram kanallarında dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Tugayla birlikte savaşan Amerikalı gönüllü bir asker, Luhansk Oblastı'ndaki Serebriyanski Ormanı'nda dört Rus askerini esir aldı.

KASK KAMERASINA YANSIDI

Sadece "Bruce" adıyla tanıtılan gönüllü askerin kask kamerasıyla çekilen görüntülerde akıcı Ukraynaca konuşarak mevzileri sistematik şekilde temizlediği görülüyor. Teslim olan iki Rus askerine "Buraya, bana. Dizlerinizin üstüne çökün, lütfen. Güzel"diyerek sakin bir şekilde komut verdiği, ardından ellerini bağladığı ve sigara içmelerine yardım ederek "Keyfini çıkarın" dediği duyuluyor.

"BEN AMERİKALIYIM"

Kısa süre sonra teslim olan diğer iki Rus askerine ise Ukraynaca aksanlı Rusçasıyla "Ben Amerikalıyım. Rusçayı pek anlamıyorum" dediği görüntülere yansıdı.

"RUSLAR BİLE ŞAŞIRDI"

Tugay, paylaştığı mesajda Bruce'un kibar tavrını ve Ukrayanca bilgisine dikkat çekerek "Ruslar bile şaşırdı" ifadelerini kullandı. Görüntüler Ukrayna sosyal medya kanallarında geniş yankı uyandırırken, gönüllü asker Bruce'un sahadaki soğukkanlı tavrı övgü topladı.