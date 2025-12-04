Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'da

Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'da
Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki gün sürecek resmi ziyareti için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitti ve burada Başbakan Narendra Modi tarafından karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
