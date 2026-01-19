Kremlin: Devlet Başkanı Putin, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Gazze Barış Kurulu'na katılma daveti aldığını açıkladı. Peskov, Moskova'nın şu anda davetin detaylarını incelediğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya