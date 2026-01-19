Haberler

Kremlin: Devlet Başkanı Putin, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi

Kremlin: Devlet Başkanı Putin, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazze Barış Kurulu'na katılma daveti aldığını duyurdu. Moskova, davetin detaylarını inceliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

