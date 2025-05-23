Putin'den Sınırda Tampon Bölge Açıklaması

Putin'den Sınırda Tampon Bölge Açıklaması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırıları nedeniyle sınır boyunca bir tampon bölge oluşturacaklarını açıkladı ve bu durumu 'terör saldırıları' olarak nitelendirdi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını ve Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge kuracağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) kullanarak 'terör saldırıları' gerçekleştirdiğini belirten Putin, "Düşman genellikle sivil tesisler, evler, insanlar gibi askeri önemi olmayan hedefleri seçiyor. Mevcut gelişmeler sadece sözlerimi doğruluyor. Ukrayna ordusu İHA'larla ambulanslar ve tarım makineleri de dahil sivil araçlara saldırıyor" dedi.

Rus ordusunun sınırdaki güvenliği sağlamak için çalışmalar yaptığını vurgulayan Putin, "Sınır boyunca gereken, güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verildi. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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