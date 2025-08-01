Putin'den Müzakere Vurgusu: 'Her Zaman İhtiyaç Var'

Putin'den Müzakere Vurgusu: 'Her Zaman İhtiyaç Var'
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı ile görüşmesinin ardından Ukrayna-Rusya müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu, müzakerelerin her zaman önemli olduğunu ve olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Müzakerelere her zaman ihtiyaç var. Müzakereler önemli" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksand Lukaşenko ile görüşmenin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki Rusya- Ukrayna görüşmelerini değerlendiren Putin, "Müzakerelere her zaman ihtiyaç var. Müzakereler önemli. Müzakereler genel olarak olumlu" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sonuçlarını ve esir takasını olumlu gördüğünü belirten Putin, Ukrayna'nın çalışma grupları oluşturma önerisine ilk tepkisinin de olumlu olduğunu bildirdi.

Oreşnik füzesinin seri üretime girdiğini aktaran Putin, füzenin artık ordunun hizmetine girdiğini ifade etti. Putin, "Kiev henüz Moskova ile bir anlaşmaya varılmasına gerek olmadığına inanıyorsa Rusya bekleyebilir" diye konuştu.

Putin, Ukrayna'da uzun vadeli barışı tesis etmek için hiçbir zaman kısıtlaması olmadan gerekli adımların görüşülmesi gerektiğini dile getirdi. Müzakerelerle ilgili tüm hayal kırıklıklarının aşırı beklentilerden kaynaklandığını vurgulayan Putin, hareketin asıl amacının, Ukrayna'daki krizin nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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