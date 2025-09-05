Putin'den Batı'ya tarihi rest: Ukrayna'ya göndereceğiniz asker yasal hedef olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı bazı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme girişimlerine dair konuştu.

"UKRAYNA'YA YERLEŞECEK ASKER HEDEF OLUR"

Bu planı sert şekilde eleştiren Putin, " Ukrayna'ya yerleşecek asker yasal hedef olur. Barış anlaşması varsa, Ukrayna'ya asker konuşlanmalarının anlamı yok." dedi.

"ZİRVEYE HAZIRIZ"

Putin, Ukrayna ile müzakere görüşmelerine ilişkin ise, "Ukrayna ile zirveye hazırız, lütfen Rusya'ya gelin bunun için en iyi yer Moskova" diye konuştu.

"TRUMP İLE HENÜZ KONUŞMADIK AMA DİYALOĞA AÇIĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'la henüz konuşmadıklarını söyleyen Rus lider, "Trump ile henüz konuşmadık ama diyaloğa açığız" ifadesini kullandı.

"NATO'YA ÜYE OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Putin ayrıca, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığını" vurgulayarak, Ukrayna'nın AB'ye potansiyel üyeliğinin ise yasal hak olduğunu söyledi.