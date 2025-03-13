Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ABD tarafından ortaya konan ateşkes önerisine ilişkin açıklamada bulundu.

"ATEŞKES KONUSUNDAKİ TEKLİFLERE KATILIYORUZ ANCAK..."

Putin düşmanlığın bitirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, ateşkesin uzun süreli olmasını ve savaşın temel nedenlerini ele alması gerektiğini ifade etti. Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor." dedi.

"UKRAYNA GEÇİCİ ATEŞKESTEN FAYDALANABİLİR"

Putin diğer yandan ateşkese dair şüphelerini dile getirerek "Ukrayna zorunlu seferberlik ve silah temini için geçici ateşkesten faydalanabilir, bunun nasıl kontrol edileceğine karar verilmesi gerekiyor" dedi.

"KURSK'TAKİ UKRAYNA ASKERLERİNİN İKİ SEÇENEĞİ VAR"

Putin Kursk bölgesiyle ilgili de açıklamada bulunarak "Kursk'taki Ukrayna askerlerinin iki seçeneği var; ya teslim olmak ya da yok olmak. Ateşkes olduğunda Kursk'taki Ukrayna askerleri çekilecek mi?" dedi.

TRUMP'A TEŞEKKÜR

Putin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna meselesine gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukraynalı bir heyetle sekiz saatten fazla süren görüşmenin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "top artık Rusya'nın sahasında" demiş ve "Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede 'evet' yanıtını vermesini umuyoruz" şeklinde konuşmuştu. Başkan Donald Trump da "Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz" dedi.

ANLAŞMADA NELER VAR?

Ukrayna, ABD'nin sunduğu, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla uzatılabilecek olan derhal geçerli 30 günlük geçici bir ateşkesi yürürlüğe koyma teklifini kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece yaptığı video konuşmasında ABD'nin, sadece Karadeniz'de değil, tüm cephe hattı boyunca füze, drone ve bomba saldırılarını durdurarak tam bir geçici ateşkes önerdiğini söyledi.