Protestoyla başladı yağmaya dönüştü! Apple mağazasına giren 20 kişilik grup ne var ne yok alıp kaçtı

ABD'de geçen ay öldürülen Eddie Irizarry'e kurşun sıkan polis memurunun serbest kalması ülkeyi yangın yerine çevirdi. Barışçıl protestolar yerini kısa sürede büyük eylemlere bırakırken, 20 kişilik bir grup çok sayıda mağazayı yağmaladı. Çoğunluğu genç olan yağmacıların bir Apple mağazasını hedef alarak onlarca ürünü çaldıkları anlara ilişkin görüntü ise büyük ses getirdi.