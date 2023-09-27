Protestoyla başladı yağmaya dönüştü! Apple mağazasına giren 20 kişilik grup ne var ne yok alıp kaçtı
ABD'de geçen ay öldürülen Eddie Irizarry'e kurşun sıkan polis memurunun serbest kalması ülkeyi yangın yerine çevirdi. Barışçıl protestolar yerini kısa sürede büyük eylemlere bırakırken, 20 kişilik bir grup çok sayıda mağazayı yağmaladı. Çoğunluğu genç olan yağmacıların bir Apple mağazasını hedef alarak onlarca ürünü çaldıkları anlara ilişkin görüntü ise büyük ses getirdi.
ABD'de geçtiğimiz ay aracında otururken polis kurşunuyla öldürülen 27 yaşındaki Eddie Irizarry için adalet çağrısı yapan kalabalık bir grubun eylemi ülkeyi deyim yerindeyse ayağa kaldırdı.
Dün akşam saatlerinde Irizarry'e kurşun sıkan polis memurunun serbest kalması sonrasında sokağa inen çoğunluğu gençlerden oluşan 20 kişilik bir grup çok sayıda mağazayı yağmaladı.
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