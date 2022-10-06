Prag'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile bir araya geldi

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Prag'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle görüşmesine devam ediyor. Erdoğan son olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Bu toplantı normalleşme adımları kapsamında iki ülke arasında son 30 yıllık dönemin önemli görüşmelerden birini oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da diplomasi trafiğine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Çekya Başbakanı Fiala'nın ardından şimdi de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

SON 30 YILLIK DÖNEMDE EN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERDEN BİRİ

Görüşme Türkiye ile Ermenistan arasında son 30 yıllık dönemdeki en önemli görüşmelerden birini oluşturuyor. İki ülke liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü. Paşinyan'ın 16 Eylül'de gerçekleştirilen Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ Zirvesi) toplantısına son anda katılmaktan vazgeçmesi nedeniyle iki lider o tarihte görüşememişti.

TARİHİ KARE

Prag'da ikili görüşmeler öncesi saat 15.00 sıralarında tarihi bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan'ı ortak masada bir araya getirdi.