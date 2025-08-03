Portekiz'de Yeni Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Alarm Durumu İlan Edildi

Portekiz'de Yeni Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Alarm Durumu İlan Edildi
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Portekiz İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral, 3-7 Ağustos tarihlerinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde alarm durumu ilan ettiklerini açıkladı. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle yangın riskine karşı önleyici tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

PORTEKİZ'de ülke genelinde etkili olması beklenen yeni sıcak hava dalgası nedeniyle 'alarm durumu' ilan edildi.

Portekiz İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral, 3-7 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde etkili olması beklenen yeni sıcak hava dalgası nedeniyle 'alarm durumu' ilan ettiklerini açıkladı. Amaral, düzenlediği basın toplantısında, "Devam eden yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranları ile ülkenin büyük bölümünde yangın riskine karşı önleyici ve özel tedbirlerin alınması gerekliliğinden bu karar alınmıştır. Gelecek hafta zor olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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