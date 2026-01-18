Haberler

Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak

Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz'de cumhurbaşkanı adayı ve komedyen Manuel Joao Vieira, sıra dışı ve mizah dolu vaatleriyle dikkat çekiyor. Vieira, seçilirse halka Ferrari dağıtmayı, musluktan şarap akmasını sağlamayı ve yalnızlıkla mücadele için kişisel "anne figürü" tahsis etmeyi planladığını açıkladı.

Portekiz'de cumhurbaşkanı adayı olan müzisyen ve komedyen Manuel Joao Vieira, seçim kampanyasında alışılmadık ve mizah dolu vaatlerle dikkat çekiyor. Vieira, seçilmesi halinde halka Ferrari dağıtmak, musluktan şarap akmasını sağlamak ve yalnızlıkla mücadele için kişisel "anne figürü" tahsis etmek gibi sıra dışı öneriler sundu.

SEÇİM KAMPANYASI HİCİV DOLU

11 adayın yarıştığı seçimde Vieira, kampanyasını 'Candidato Vieira (Aday Vieira)' adıyla hiciv yoluyla sürdürüyor. Seçim süreci, Portekiz siyasetindeki elit ve sistem karşıtı eğilimleri yansıtıyor.

GERÇEKÇİ OLMAYAN VAATLER

Vieira kampanyasında hayal gücünün zorlayan vaatlerde bulundu.Vieira'nın vaatleri arasında şunlar yer alıyor:

Her vatandaşa Ferrari dağıtılması,

Her evin musluğundan şarap akması,

Yapay zekayla insanları çalışmaktan kurtaracak "Vieiropolis" adlı şehir kurulması,

Yalnızlıkla mücadele için kişisel "anne figürü" sağlanması,

Cilt tonlarını eşitleyen "ten rengi homojenleştirme uygulaması.

MİZAH VE POPÜLİST SÖYLEM

63 yaşındaki Vieira, halk kültüründen dil ve imgeler kullanıyor, sık sık argo ifadelerle popülist ve hiciv dolu söylemini görünür kılmayı amaçlıyor.

Adaylığını duyururken, "Donald Duck Trump'tan bile daha absürt olmak istiyorum" sözünü sarf etti. Daha önceki seçimlerde aday olan Vieira, bu seçimde oy pusulasına girmeye hak kazandı.

ANKETLERE GÖRE YÜZDE 1 OY ALIYOR

Anketlere göre Vieira'nın alacağı oy oranı yaklaşık yüzde 1 civarında. Portekiz halkı, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 18 Ocak'ta sandık başına gidecek. Seçimlerde öne çıkan diğer adaylar arasında Sosyal Demokrat Parti'den Luis Marques Mendes, aşırı sağcı Chega partisinden Andre Ventura, Sosyalist Parti'den Antonio Jose Seguro ve Liberal Girişim partisinden Joao Cotrim de Figueiredo bulunuyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın

Rusya'dan Avrupa'ya mesaj: Babanızı kışkırtmayın
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi

SDG unsurları kaçtı, Suriye ordusu kritik önemdeki kente girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Ülke adeta buzul çağını yaşıyor! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü belli oldu

Üçüncülük maçına çıktılar! İşte sonuç
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı

Takım arkadaşlarına sert uyarı