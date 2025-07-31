Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi

Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
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Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
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Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, halk plajında tatil yaparken görüntülendi. O anlar kameralarca kaydedilirken; görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkenin güney sahilinde tatil yaparken görüntülendi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Portekiz'in en önemli isimlerinden Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, görüntüleri ile sosyal medyanın gündeminde.

HALK PLAJINA GİRDİ, O ANLAR GÜNDEM OLDU

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkenin güney sahilinde tatil yaparken görüntülendi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

BURADA OLSA PLAJIN OLDUĞU SEMTİ TRAFİĞE KAPATIR KİMSENİN GİRİŞ ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEZ KORUMA ORDUSU AMBULANSLAR İTFAİYELER JAMMIRLER HAMMURLAR SIRAYA DİZİLİRDİ

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Haber YorumlarıGüçlü tr:

bu aptal yorumu yazmadan önce hangi coğrafyada yaşadığını, komşu Devletleri'n halini, Terör ile intibahlı grupların ülkende ve komşu ülkelerde Cirit oynadığını bilmeden mi yazdın, yoksa gerçekten düşünme yeteneğin yok mu???

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Adamlar ya başkanlarını tanımıyorlar veya benzeri diye aldırış etmediler. üç beş kişi hariç hiç dikkat kesilen olmadı :) Demek ki adamlar görüntü ile değil icraat ile devam ediyorlar.

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