Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, halk plajında tatil yaparken görüntülendi. O anlar kameralarca kaydedilirken; görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkenin güney sahilinde tatil yaparken görüntülendi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Portekiz'in en önemli isimlerinden Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, görüntüleri ile sosyal medyanın gündeminde.
HALK PLAJINA GİRDİ, O ANLAR GÜNDEM OLDU
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkenin güney sahilinde tatil yaparken görüntülendi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.