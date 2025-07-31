Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkenin güney sahilinde tatil yaparken görüntülendi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Portekiz'in en önemli isimlerinden Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, görüntüleri ile sosyal medyanın gündeminde.

HALK PLAJINA GİRDİ, O ANLAR GÜNDEM OLDU

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkenin güney sahilinde tatil yaparken görüntülendi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.