Portekiz 2025'te 'En Sıcak ve En Kuru Yaz'ı Yaşıyor

Portekiz 2025'te 'En Sıcak ve En Kuru Yaz'ı Yaşıyor
Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü, 2025 yazında ortalama sıcaklığın 30,78 dereceye ulaştığını ve yağış miktarının sadece 10,9 milimetre olduğunu bildirerek, bu yazın kayıtlara geçen en sıcak ve en kuru yaz olduğunu vurguladı.

PORTEKİZ'de bu yaz 'en sıcak ve en kuru yaz' mevsiminin yaşandığı bildirildi.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), 2025 yaz dönemi boyunca ülkede ortalama sıcaklığın 30,78 derece ölçüldüğünü açıkladı. Bu sıcaklık seviyesinin uzun dönemli meteorolojik ortalamanın 2,9 derece üzerinde olduğu belirtildi. Yetkililer, aynı zamanda bu yıl 'en kuru yaz' mevsiminin yaşandığını vurgulayarak, yağış miktarının 10,9 milimetre ölçüldüğünü ifade etti. Bu oranın, 1991-2020 yılları arasındaki kayıtlardaki yağış ortalamasının sadece yüzde 24'üne denk geldiği aktarıldı. Uzmanlar, bu sıcaklık ve yağış ortalamasıyla 2025 yazının, ülkede kayıtlara geçen 'en sıcak ve en kuru yaz' olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
