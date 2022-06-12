Polonyalı eski Bakan'dan Batı'ya çağrı: Ukrayna'ya nükleer silah verilmeli - Haberler

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Polonyalı eski Bakan'dan Batı'ya çağrı: Ukrayna'ya nükleer silah verilmeli

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Polonyalı eski Bakan'dan Batı'ya çağrı: Ukrayna'ya nükleer silah verilmeli

Binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski'den çok konuşulacak nükleer silah çıkışı geldi. Eski Bakan, Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 100 günü aşkındır sürüyor. Savaş tüm şiddetliyle etkisini gösterirken Polonyalı eski bakan savaşın gidişatına yön verebilecek bir çağrıda bulundu.

Polonya'nın eski Savunma ve Dışişleri Bakanı olan ve şu an Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya yeniden bağımsızlığını kazanabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söyledi.

Sikorski, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın 1994'te Budapeşte Memorandumu'nun imzalanmasından sonra nükleer potansiyelinden vazgeçtiği biliniyor. O zamanlar herkes Ukrayna'nın Sovyet döneminde kurulan sınırlar içinde bağımsız bir ülke olacağını anlamıştı. Ancak Rusya bu Budapeşte Memorandumu'nu ihlal ettiğinden Batı olarak Ukrayna'ya nükleer savaş desteği verme hakkımız olduğuna inanıyorum" dedi.

Polonyalı eski Bakan'dan Batı'ya çağrı: Ukrayna'ya nükleer silah verilmeliRadoslaw Sikorski

Rusya'nın nükleer silahlarla saldırmaya cesaretinin olmadığını söyleyen Sikorksi, "Putin'in NATO topraklarına nükleer silahlarla saldırmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Konuşmalar dışında şu anda bu yönde bir hazırlık görmüyorum. Rusya'nın özel olarak hazırlanmış depolarda saklanan birkaç bin taktik savaş başlığı var. İttifaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Polonya Ukrayna Dünya Haberler

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