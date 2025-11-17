Haberler

Polonya Demir Yolu Hattında Sabotaj Saldırısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattında yaşanan hasarın bir sabotaj saldırısı olduğunu duyurdu. Patlayıcı madde ile gerçekleştirilen eylem, demir yolu raylarını tahrip etti ve güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturdu.

POLONYA Başbakanı Donald Tusk, Varşova-Lublin demir yolu hattında dün yaşanan hasarın, patlayıcı maddeyle gerçekleştirilen bir sabotaj saldırısından kaynaklandığını bildirdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef en kötü tahminler doğrulandı. Varşova-Lublin (Mika köyü) hattında bir sabotaj eylemi gerçekleşti. Patlayıcı maddenin infilak etmesi demir yolu raylarını tahrip etti. Yetkililer ve savcılık olay yerinde çalışıyor. Aynı güzergahta, Lublin'e daha yakın bir yerde de hasar tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Meydana gelen olayın, Polonya devletinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik eşi görülmemiş bir sabotaj eylemi olduğunu belirten Tusk, "Soruşturma devam etmektedir. Bu güzergah, Ukrayna'ya yardım ulaştırılması açısından da hayati öneme sahiptir. Daha önceki benzer vakalarda olduğu gibi, failleri kim olursa olsun yakalayacağız" açıklamasında bulundu.

Dün saat 07.00 sıralarında Varşova-Lublin demir yolu hattında sefer yapan trenin makinistinin, raylarda meydana gelen hasarı tespit etmesi üzerine yolcuların tahliye edildiği ve ilgili hat üzerindeki tüm tren seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
