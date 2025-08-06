Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Karol Nawrocki Kazandı

POLONYA'da cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 50,89'unu alarak kazanan Karol Nawrocki, parlamentoda düzenlenen törenle yemin etti.

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Karol Nawrocki, parlamentoda düzenlenen törenle yemin ederek görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak katılan, ancak ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi ile aşırı sağın desteklediği Karol Nawrocki, 2 Haziran'da yapılan seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 50,89'unu aldı. 29 milyona yakın seçmenin bulunduğu Polonya'da Nawrocki'nin rakibi, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise yüzde 49,11 oranında oy aldı.