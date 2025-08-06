Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Karol Nawrocki Kazandı

Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Karol Nawrocki Kazandı
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Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Karol Nawrocki, oyların %50,89'unu alarak göreve başladı. Nawrocki, bağımsız aday olarak katıldığı seçimlerde, ana muhalefet partisi Hukuk ve Adalet Partisi tarafından destekleniyordu.

POLONYA'da cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 50,89'unu alarak kazanan Karol Nawrocki, parlamentoda düzenlenen törenle yemin etti.

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Karol Nawrocki, parlamentoda düzenlenen törenle yemin ederek görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak katılan, ancak ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi ile aşırı sağın desteklediği Karol Nawrocki, 2 Haziran'da yapılan seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 50,89'unu aldı. 29 milyona yakın seçmenin bulunduğu Polonya'da Nawrocki'nin rakibi, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise yüzde 49,11 oranında oy aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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