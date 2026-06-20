Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Zelenskiy'nin 'Beyaz Kartal' nişanını geri aldı

POLONYA Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna ordusundaki bir birliğe İkinci Dünya Savaşı'nda on binlerce Polonyalının ölümünden sorumlu tutulan Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) bağlantılı bir ad verilmesi üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e verilen 'Beyaz Kartal' nişanını geri aldığını duyurdu.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, sanal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajla Ukrayna ile yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusundaki birliklerden birine Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) ile bağlantılı bir isim verilmesine tepki gösteren Nawrocki, söz konusu adımın Ukrayna'nın iç meselesinin ötesinde bir anlam taşıdığına dikkati çekti. Bu yöndeki hassasiyetlerini Kiev yönetimine ilettiklerini aktaran Nawrocki, Ukrayna tarafının tutumunda değişiklik olmaması ve isimlendirme kararına Zelenskiy'nin onay vermesi nedeniyle 2023 yılında takdim edilen ülkenin en yüksek devlet nişanı 'Beyaz Kartal'ı geri alma kararı verdiğini bildirdi.

Polonya Parlamentosu'nun UPA'nın işlediği suçları 'soykırım' olarak tanıdığını anımsatan Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı sırasında en az 100 bin savunmasız Polonyalı sivilin UPA tarafından katledildiğini kaydetti. Alınan kararın inşa edilen karşılıklı güvene zarar verdiğini ve Ukrayna'nın Avrupa yapılarına katılma sürecinde kendi tarihinin zor sayfalarıyla yüzleşmesi gerektiğini savunan Nawrocki, "Avrupa, totaliter rejimlerin ve şiddet kültünün reddedilmesi üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, herkes için geçerli olmalıdır. Bunu anlamayanlar için Avrupa Birliği'nde yer olamaz ve Polonya, buna kesinlikle izin vermeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın 2022'deki saldırılarının ardından Polonya'nın Ukrayna'ya insani, siyasi ve askeri alanlarda destek sağladığını hatırlatan Nawrocki, nişanın geri alınması kararının Ukrayna halkına yönelik olmadığını vurguladı. Rusya'nın Avrupa güvenliği için tehdit oluşturmaya devam ettiğini ve Ukrayna'nın egemenliğini desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Nawrocki, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların yalnızca Rusya'nın çıkarlarına hizmet edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı