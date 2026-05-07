Polonya'dan Trump'a çağrı: ABD askerlerini kabul etmeye hazırız

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin açıklamada bulundu. Nawrocki, ABD Başkanı Donald Trump'tan Almanya'daki Amerikan askerlerinin bir bölümünün Polonya'ya konuşlandırılmasını isteyeceğini söyledi. Polonya topraklarında yaklaşık 10 bin ABD askerinin konuşlu olduğunu anımsatan Nawrocki, "Eğer ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma kararı alırsa, Polonya bu askerleri kabul etmeye hazır. Bu askerlerin Avrupa'da kalmasını sağlamak için Trump'ın ilgisini çekmeye çalışacağım. Amacım, bu askerlerin Polonya'ya kaydırılmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı