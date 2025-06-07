Polonya ABD'den Black Hawk Helikopteri Satın Alımını Erteledi

Polonya ABD'den Black Hawk Helikopteri Satın Alımını Erteledi
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Polonya Silahlanma Ajansı, ABD'den 32 adet S70i Black Hawk helikopteri satın alma planının ertelendiğini duyurdu. Ajans, ertelemenin kamu yararına olmadığı ve önemli değişikliklerin meydana geldiğini açıkladı.

POLONYA Silahlanma Ajansı, ABD'den 'Black Hawk helikopteri' satın alma planının ertelendiğini duyurdu.

Polonya ordusuna askeri teçhizat satın almaktan sorumlu Silahlanma Ajansı, ABD'li bir şirketle imzaladıkları 32 adet 'S70i Black Hawk' satın alımını ertelediklerini bildirdi. Silahlanma Ajansı Sözcüsü Yarbay Grzegorz Polak, satın alma işleminin kamu yararına olmayacağını ve daha önce öngörülemeyen önemli bir değişiklik meydana geldiğini belirtti.

Silahlanma Ajansı'nın Merkez Malzeme Planları'na uygun olarak teçhizat edindiğini ve planlarda değişiklik ya da ertelemenin doğal olduğunu aktaran Polak, zamanı geldiğinde 'S-70i Black Hawk' helikopterlerini satın almak için harekete geçeceklerini kaydetti. Polak, "En yüksek önceliklere sahip görevleri yerine getirmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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