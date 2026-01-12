Polislerle böyle alay ettiler! Koşarken bir anda yere düştü

ABD'de son günlerde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Polisi (ICE) ile ilgili tartışmalar büyüyor. Minneapolis'te bir göçmen operasyonunu izleyen 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un, ICE polisi tarafından aracında vurularak öldürülmesinin ardından geniş çaplı protestolar yaşandı ve federal ajansın sert taktikleri eleştiri konusu oldu.

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Olay, kadın sürücünün aracıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesi şeklinde tanımlanırken, yetkililer "meşru müdafaa" iddiasında bulundu ve tartışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ SES GETİRDİ

Bu gelişmelerin gölgesinde ABD Başkanı Trump'ın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Polislerine yönelik tepki doruğa çıkarken kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi.

PROTESTOCULAR ALAY ETTİ

ABD Göçmen muhafaza personeli, kendisini çeken bir ABD'li vatandaşa doğru koşarken kayıp yere düştü. Yere düşen personel ile tüm protestocular alay etti.