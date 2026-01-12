Polislerle böyle alay ettiler! Koşarken bir anda yere düştü
ABD'de 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Renee Nicole Good'u göz göre göre katleden Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polislerine yönelik tepkiler dinmiyor. Protestolar sırasında kendisini çeken bir ABD'li vatandaşa doğru koşan polis kayarak yere düşerken, çevredeki vatandaşlar personelle alay etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
- ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Polisi (ICE) personeli, protestocular tarafından çekilirken koşarken düştü.
- ICE polisi, Minneapolis'te 37 yaşındaki Renee Nicole Good'u aracında vurarak öldürdü.
- Renee Nicole Good'un ölümü sonrasında geniş çaplı protestolar yaşandı ve ICE'in sert taktikleri eleştirildi.
ABD'de son günlerde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Polisi (ICE) ile ilgili tartışmalar büyüyor. Minneapolis'te bir göçmen operasyonunu izleyen 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un, ICE polisi tarafından aracında vurularak öldürülmesinin ardından geniş çaplı protestolar yaşandı ve federal ajansın sert taktikleri eleştiri konusu oldu.
TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Olay, kadın sürücünün aracıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesi şeklinde tanımlanırken, yetkililer "meşru müdafaa" iddiasında bulundu ve tartışmalar sürüyor.
GÖRÜNTÜ SES GETİRDİ
Bu gelişmelerin gölgesinde ABD Başkanı Trump'ın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Polislerine yönelik tepki doruğa çıkarken kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi.
PROTESTOCULAR ALAY ETTİ
ABD Göçmen muhafaza personeli, kendisini çeken bir ABD'li vatandaşa doğru koşarken kayıp yere düştü. Yere düşen personel ile tüm protestocular alay etti.