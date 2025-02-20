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Polis operasyonlarına misilleme yapan çete evleri basıp 20 kişiyi öldürdü

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Haiti'de son günlerde düzenlenen polis operasyonlarına misilleme yapan bir çete, ABD Büyükelçiliğine birkaç kilometre uzaklıkta evlere baskın yaparak 20 kişiyi öldürdü. Saldırıda aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haiti'de bir çetenin düzenlediği silahlı saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basında çıkan habere göre, başkent Port-au-Prince'deki ABD Büyükelçiliğine birkaç kilometre uzaklıkta evlere baskın yapan silahlı çete üyeleri 20 kişiyi öldürdü.

ÇETEYİ İŞARET ETTİLER

Ülkedeki İnsan Hakları Savunma Ulusal Ağı (RNDDH), saldırının sorumlusu olarak "Vitel'Homme Innocent" isimli çeteyi işaret etti.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ÖLDÜ

RNDDH'nin açıklamasına göre, çete aynı aileden 5 kişiyi öldürdü ve bu saldırı Haiti polisinin gerçekleştirdiği operasyonlara misilleme olarak yapıldı.

POLİS OPERASYONLARINA MİSİLLEME

Son günlerde Haiti Ulusal Polisi ve Haiti'de güvenliği destekleyen çok uluslu güç tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda çete üyesi öldürülmüştü.

Polis operasyonlarına misilleme yapan çete evleri basıp 20 kişiyi öldürdü
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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