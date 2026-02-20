Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'un komşusu Nonthaburi ilinde, defalarca yakalanmaktan kurtulan bir seri hırsızın tutuklanması için polisler sıra dışı bir taktike başvurdu.

TAPINAK PANAYIRINA SIZDILAR

Metropolitan Police Bureau ekipleri, geleneksel aslan dansı kostümü giyerek dolaylı bir takip planı uyguladı ve halkın yoğun olduğu Lunar New Year (Ay Yeni Yılı) kutlamalarının yapıldığı tapınak panayırına sızdı.

ASLAN DANSI KOSTÜMÜ ALTINDA GİZLENDİLER

Video görüntülerine yansıyan operasyonda, polisler kırmızı ve altın renkli aslan dansı kostümünün altında gizlenerek hedef zanlının yanına yaklaştı. Kalabalığın arasında ilerleyen ekipler, başlangıçta fark edilmeyen anda üstü kapalı aslanın baş kısmını tutan memurun ani hareketiyle zanlıya müdahale ederek onu yere yatırdı ve gözaltına aldı.

KOMUTANIN EVİNDEN ZİYNET EŞYASI ÇALMIŞ

Yetkililer, 33 yaşındaki zanlının başta Bangkok'ta bir polis komutanının evine birkaç kez girerek yaklaşık 2 milyon baht (yaklaşık 64 bin dolar) değerinde ziynet eşyası çaldığını belirtti.

Polis, hırsızın daha önceki tutuklama girişimlerinden sürekli kaçtığını ve çalınan emanet eşyaların piyasaya sürülen tılsımlar ve tapınak ziyaretleri üzerinden izlenerek yakalandığını açıkladı.