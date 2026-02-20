Haberler

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Tayland'da polis ekipleri, defalarca yakalanmaktan kurtulan aranan hırsızı yakalamak için aslan dansı ekibi kılığına girerek operasyon düzenledi ve zanlıyı kalabalığın arasında gözaltına aldı.

  • Tayland'ın Nonthaburi ilinde polisler, bir seri hırsızı tutuklamak için aslan dansı kostümü giyerek Lunar New Year kutlamalarının yapıldığı tapınak panayırına sızdı.
  • 33 yaşındaki zanlı, Bangkok'ta bir polis komutanının evinden yaklaşık 2 milyon baht değerinde ziynet eşyası çalmakla suçlanıyor.
  • Polis, çalınan eşyaların tılsımlar ve tapınak ziyaretleri üzerinden izlenerek zanlının yakalandığını açıkladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un komşusu Nonthaburi ilinde, defalarca yakalanmaktan kurtulan bir seri hırsızın tutuklanması için polisler sıra dışı bir taktike başvurdu.

TAPINAK PANAYIRINA SIZDILAR

Metropolitan Police Bureau ekipleri, geleneksel aslan dansı kostümü giyerek dolaylı bir takip planı uyguladı ve halkın yoğun olduğu Lunar New Year (Ay Yeni Yılı) kutlamalarının yapıldığı tapınak panayırına sızdı.

ASLAN DANSI KOSTÜMÜ ALTINDA GİZLENDİLER

Video görüntülerine yansıyan operasyonda, polisler kırmızı ve altın renkli aslan dansı kostümünün altında gizlenerek hedef zanlının yanına yaklaştı. Kalabalığın arasında ilerleyen ekipler, başlangıçta fark edilmeyen anda üstü kapalı aslanın baş kısmını tutan memurun ani hareketiyle zanlıya müdahale ederek onu yere yatırdı ve gözaltına aldı.

KOMUTANIN EVİNDEN ZİYNET EŞYASI ÇALMIŞ

Yetkililer, 33 yaşındaki zanlının başta Bangkok'ta bir polis komutanının evine birkaç kez girerek yaklaşık 2 milyon baht (yaklaşık 64 bin dolar) değerinde ziynet eşyası çaldığını belirtti.

Polis, hırsızın daha önceki tutuklama girişimlerinden sürekli kaçtığını ve çalınan emanet eşyaların piyasaya sürülen tılsımlar ve tapınak ziyaretleri üzerinden izlenerek yakalandığını açıkladı.

