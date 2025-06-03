Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
Polis aracından kaçmaya çalışan bir tutuklu, uzun süre camları tekmeledi. Elleri kelepçeli olan tutuklu, aracın kaza yapması üzerine camdan fırladı.
Yurt dışında, hangi ülkede çekilmeyen bir görüntü kan dondurdu. Bir tutuklu, polis aracından kaçmak için uzun süre mücadele etti. Elleri kelepçeli olan genç, aracı yumruklayıp camlara tekme attı.
TUTUKLU GENÇ, ARAÇTAN DIŞARI UÇTU
Mücadelesinden vazgeçmeyen gencin sonu ise çok kötü bitti. Polis aracı trafikte ilerlerken kaza yaptı. Tutuklu genç, ani frenin etkisiyle aracın arka camından dışarı uçtu O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / Dünya