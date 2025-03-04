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PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu'dan yanıt geldi. Karasu, "PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacak mı?" tartışmalarına ilişkin, "Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın" yanıtını verdi.

DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmelerin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan açıklama geldi. Öcalan, PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı. Çağrıdan sonra PKK ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA PKK'DAN YANIT

Sürecin nasıl devam edeceği merak edilirken, PKK'dan şu ana kadar ki en net yanıt geldi. PKKK elebaşlarından Mustafa Karasu, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, silahlı mücadeleyi sonlandıracaklarını söyledi. "Terör örgütü PKK Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacak mı?" sorusuna Karasu şu yanıtı verdi: "PKK bir önderlik hareketidir. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını ne edeceğini belirler. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz. Ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor.

PKK elebaşı Murat Karasu: Silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz

"SİLAHLI MÜCADELENİN SONLANDIRILMASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin izleyicileri, takipçileri olduk. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor."

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü. Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti. İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
Kaynak: ANKA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMusty:

eleman kalmadi ki simdi suriyede depenize binme vakti

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Haber YorumlarıHainKOXPER :

bunlara güven olmaz sayın devlet büyüklerimiz tedbirimizi almakta fayda var çakalın dostluğu karnı doyana kadardır

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Karşılığında Bahçeli ve sevgili reisimiz ne verdi acep?

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Haber Yorumlarımehmet:

bu zamana kadar kaç kez denendi. akp oy uğruna neler yapıyor günahsızları hapse atıp teröristleri salıyor. yazıktır.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Bıktık usandik sizden

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