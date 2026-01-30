Haberler

Piyango milyoneri uyuşturucu baronuna dönüştü: 16 yıl hapis

İngiltere'de 2010'da piyangodan 2,4 milyon sterlin kazanan 80 yaşındaki John Eric Spiby, bu parayı uyuşturucu üretim tesisine yatırdı ve dev bir suç örgütü kurdu. Spiby bu suçlardan dolayı geçtiğimiz günlerde 16,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de 2010 yılında piyangodan 2,4 milyon sterlin kazanan 80 yaşındaki bir şahsın, servetini yasa dışı faaliyetlerde kullandığı ortaya çıktı. The Guardian'ın haberine göre, büyük ikramiye kısa sürede suç dünyasına açılan bir kapıya dönüştü.

İKRAMİYE İLE UYUŞTURUCU TESİSİ KURDU

Piyango kazanan John Eric Spiby'nin, elde ettiği parayla kırsal bir bölgede endüstriyel ölçekte uyuşturucu ve sahte ilaç üretim tesisi kurduğu belirlendi. Tesiste milyonlarca hap üretilerek ülke genelinde dağıtımının yapıldığı tespit edildi.

MİLYONLARCA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Polis tarafından düzenlenen operasyonlarda üretim makineleri, büyük miktarda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Yetkililer, söz konusu üretimin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

AİLE ÜYELERİ DE AĞA TAKILDI

Soruşturma kapsamında Spiby'nin bazı aile üyelerinin de suç örgütünde aktif rol aldığı belirlendi. Organize yapının uzun süredir faaliyet gösterdiği kaydedildi.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZA

Mahkeme, sanığın yaşını dikkate almakla birlikte suçun kapsamı ve organize niteliği nedeniyle cezada indirime gitmedi. Yargıç, ikramiyenin "hayat kurtarmak yerine hayatları tehlikeye atan bir suça dönüştürüldüğünü" ifade etti.

16 YIL HAPİS

80 yaşındaki piyango milyoneri, uyuşturucu üretimi ve dağıtımı başta olmak üzere birçok suçtan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

