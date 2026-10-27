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Pezeşkiyan, Gaz İhraç Edenler Forumu zirvesi için Moskova'ya gitti

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Pezeşkiyan, Gaz İhraç Edenler Forumu zirvesi için Moskova'ya gitti
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gaz İhraç Edenler Forumu'nun 8'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Günübirlik sürmesi planlanan ziyaret kapsamında Pezeşkiyan'ın zirveye katılan bazı ülkelerin liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gaz İhraç Edenler Forumu'na katılmak üzere Rusya'ya gitti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gaz İhraç Edenler Forumu'nun (GECF) 8'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Pezeşkiyan'ın günübirlik sürmesi planlanan ziyaret kapsamında, zirveye katılan bazı ülkelerin liderleriyle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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