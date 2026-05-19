İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diyalog teslim olmak anlamına gelmez

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirterek, "Diyalog teslim olmak anlamına gelmez" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. İran yönetiminin, halkın çıkarlarını koruyarak diyaloga girdiğini ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğini kaydeden Pezeşkiyan, "Diyalog teslim olmak anlamına gelmez. Tüm gücümüzle İran'ın çıkarlarının koruyucusu olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı