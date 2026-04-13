Pezeşkiyan'dan, Trump'ın eleştirisine karşı Papa'ya destek mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini Hazreti İsa şeklinde tasvir ederek yaptığı paylaşımı ile Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'ya eleştirilerine ilişkin açıklama yayımladı. Pezeşkiyan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Papa 14'üncü Leo Hazretleri, büyük İran milleti adına, zatıalinize yönelik hakareti kınıyor ve barış ile kardeşlik peygamberi İsa'ya yapılan saygısızlığın özgür insanlar için kabul edilemez olduğunu beyan ediyorum. Allah'tan sizin için zafer diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı