Pezeşkiyan'dan, Trump'ın eleştirisine karşı Papa'ya destek mesajı

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaş karşıtı tutumu nedeniyle Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'ya eleştirilerini kınadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini Hazreti İsa şeklinde tasvir ederek yaptığı paylaşımı ile Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'ya eleştirilerine ilişkin açıklama yayımladı. Pezeşkiyan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Papa 14'üncü Leo Hazretleri, büyük İran milleti adına, zatıalinize yönelik hakareti kınıyor ve barış ile kardeşlik peygamberi İsa'ya yapılan saygısızlığın özgür insanlar için kabul edilemez olduğunu beyan ediyorum. Allah'tan sizin için zafer diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Saba Tümer’in sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor

Sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak saçma
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Yıllar sonra geri dönüyor! Gamze Özçelik yeniden setlerde
Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Saba Tümer’in sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor

Sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak saçma
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

Papa, Trump'ın tehdidi sonrası geri adım atmadı: Korkum yok
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı