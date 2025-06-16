Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin Meclis'te açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan "Düşman bizi ve milleti döverek, öldürerek ve suikast düzenleyerek sahneden uzaklaştıramaz. Çünkü bayrağı düşen her kahraman için, bayrağı devralacak ve bu korkakların işlediği zulme, adaletsizliğe, suça ve ihanete karşı duracak yüzlerce başka kahraman vardır" dedi.

"BİZ NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ"

İranlıların saldırgan olmadığını ve hükümetinin ABD ile nükleer program konusunda müzakere ettiğini belirten Pezeşkiyan "Biz nükleer silah peşinde değiliz. Bizim bu tür silahlara sahip olma gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

"URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ancak Pezeşkiyan, İran'ın "nükleer enerjiden yararlanma hakkı" olduğunu söyleyerek, ülkenin enerji amaçlı uranyum zenginleştirmeye devam edeceğine söz verdi.

"FARKLILIKLARIMIZI BİR KENARA BIRAKMALIYIZ"

İsrail ile yaşanan çatışmanın yarattığı tehlikelere dikkat çeken Pezeşkiyan, halka sorunları ve farklılıkları bir kenara bırakarak birlik olma çağrısı yaptı. Pezeşkiyan, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız. Soykırımcı ve suçlu düşmanın saldırganlığına karşı güçlü durmamız gerekiyor" diye konuştu.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemelerde ise 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.