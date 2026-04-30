İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'nin deniz ablukası askeri operasyonların bir devamı

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD'nin deniz ablukası askeri operasyonların bir devamı" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın İran'ın hoşgörüsüne ve barış yanlısı tutumuna tanıklık ettiğini bildirdi. Pezeşkiyan, "Deniz ablukası adı altında yapılan şey, yalnızca bağımsızlığının bedelini ödeyen bir halka karşı sürdürülen askeri operasyonların devamıdır. Bu zalimane yaklaşımın devam etmesi tahammül edilemez" ifadelerini kullandı.

